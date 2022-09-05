Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi 2 kat arttı

Hava sıcaklığının su debisini etkilediği Meriç Nehri'nde son yağan sağanak yağışlardan sonra 2 kat yükselme kaydedildi.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi, hava sıcaklığının artmasından etkilenmişti.

Bir diğer yandan, kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde de suyun dibe kadar çekildiği kaydedilmişti.

Son günlerde Edirne'de etkili olan yağışlarla birlikte Meriç Nehri’nin su seviyesi ve debisinde yükselme görüldü.

Nehirde kum adacıkları oluştu

Ağustos ayında ise debisi 50 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehiri'nde kum adacıkları oluştu. Adacıklar göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı. Su seviyesinin düşmesi, bölge halkında da endişeye neden oldu.

86 metreküp yükseldi

Son dönemde bölgede etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi yükseldi. 5 Ağustos’ta 50 metreküp/saniye akan nehrin debisi 5 Eylül itibarıyla 136 metreküp/saniyeye ulaştı.

DHA'nın haberine göre, geçen ay oluşan kum adacıkları ise debinin yükselmesiyle gözden kayboldu.













