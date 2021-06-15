Edirne'de mor tarlalar festival alanına döndü

Edirne Lavanta Tarla Günleri'nde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Orkestrası konser verdi.

Lavanta Tarla Günleri'nin, Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce bu yıl 4'üncüsü düzenledi.

Lavanta Tarla Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mor tarlalara akın edenler, bol bol fotoğraf çekti.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Koronavirüs nedeniyle çok zor ve sıkıcı günler geçirdiklerini, lavanta günlerinin çok iyi geldiğini söyleyen Merve Sulku, "Çok güzel bir ortam var. Tedbirler altında çok güzel bir etkinlik olmuş.

İnsanlar korona sürecinde zaten bunalmışlardı. Burada eski günlerimizi hatırlayarak mutlu olduk. Konsept çok güzel.

Hem dışarıdan gelen ziyaretçilere hitap ediyor hem de Edirneliler için bir gurur kaynağı. Çok beğendik." dedi.





"DOĞADAN İLHAM ALARAK TASARLADIK"

Kırklareli'nden lavantadan oluşan kıyafetiyle etkinliğe katılan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Ayda, kıyafetini bugüne özel hazırladığını söyledi.

Ayda, "Bugüne özel bir kıyafet bu. Arkadaşlarımla beraber, doğadan ilham alarak tasarladık. İnsanların ilgisini çeken çok güzel bir kıyafet oldu.

Elbisedeki her detayı gerçek lavantalardan yaptık.

Kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsanların ilgisi de çok güzeldi.

Her gören fotoğraf çekilmek istedi. Lavantayı çok seviyorum, ayrıca mor renge ait olan her şeyi çok seviyorum." diye konuştu.

"STRES ATIYORUZ"

Etkinliğe katılan Figen Belge ise "Burada lavanta festivaline geldik. Açıkçası 1.5 yıldan sonra böyle bir festivalle moral depoladık diyebilirim. Çok eğlenceli, bol bol stres atıyoruz, eğleniyoruz.

Edirne'de böyle bir etkinliğin olmasının çok büyük katkıları olacak.

Herkes keyif alıyor bence, çünkü pandemi döneminde insanlar sıkıldı. Biz bütün sıkıntı ve stresimizi burada atıyoruz." dedi.

"BU GÜZELLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden gelen nişanlı çift Anıl Marangoz ve Elif Akçalı, tarımla uğraştıklarını belirterek, lavanta yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Anıl Marangoz, "Lavanta için geldik. Çok methettiler burayı. Biz yetiştiriciliğini yapmak istiyoruz.

Buradaki kadar yaygın olmas bizim orada da yetiştiren var. Buradakiler çok farklı. Gezerek bu güzelliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



