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    Edirne'de Noel ayini

    Sveti Georgi Bulgar Kilisesi'nde, Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelenlerin de katıldığı ayinde, yeni yıl için dilekler tutulup mumlar yakıldı.
    • 25.12.2022 - 12:47
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    Edirne'de Noel ayini

    Hristiyanlar için kutsal sayılan, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel nedeniyle, Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. İncil'den dua ve ilahilerin okunduğu ayine çok sayıda Bulgar ve Yunan vatandaşı katıldı.

    Katılanlar mum yakarak dilek dilediği ayin sonunda, kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.

    "Dostluk ve kardeşlik bizim için çok önemli"

    Dostluk ve kardeşliğin çok önemli olduğunu belirten Kilise Rahibi Çıkırık, "Bizim için önemli olan İsa'nın doğuşunu kutlamaktı. Mutluluk, huzur ve barış duasını yaptık. İnşallah her zaman böyle mutlu bayramlar diliyorum hepimize.

    Dostluk ve kardeşlik bizim için çok önemli, bunu yakaladığımıza inanıyorum. Umarım devam ettiririz. Ben de Edirne'yi çok seviyorum ve ölene kadar buraya hizmet edeceğim inşallah" diye konuştu.

    Ayin sonunda kilisede kalanlar, dua ederek Noel'i kutladı.

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -1

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -2

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -3

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -4

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -5

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -6

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -7

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -8

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -9

    Edirnede Bulgar Kilisesinde Noel ayini -10


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