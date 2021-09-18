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    Edirne'de sağanak etkili oldu

    Edirne'de aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika boyunca etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 18:54
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    Edirne'de sağanak etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya ve İstanbul için şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de, saat 16.30 sıralarında, sağanak başladı.

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyen yayalar, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi.

    KISA SÜREDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

    Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 10 dakika sürerken, yağmur bulutları, gündüzü geceye çevirdi.

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