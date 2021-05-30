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    Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

    Edirne'de sabah saatlerindeki güneşli ve sıcak hava öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.
    • AA
    • 30.05.2021 - 17:21
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    Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

    Edirne'de aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    DURAKLARDA YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİLER

    Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleriyle, bazıları ise minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Sokak köpeklerinin de minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

    SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bazı noktalarda araçla su birikintisi nedeniyle geçmekte zorlandı.

    Edirne de sağanak hayatı olumsuz etkiledi #1

    ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

    Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam edeceğini belirtti.

    Edirne de sağanak hayatı olumsuz etkiledi #2

    Edirne de sağanak hayatı olumsuz etkiledi #3

    Edirne de sağanak hayatı olumsuz etkiledi #4

     

     

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