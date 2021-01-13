Etkili yağışlar sonucu debisi artan Tunca Nehri için kırmızı alarm verildi.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Tunca Nehri'nin debisi yükseldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi Suakacağı İstasyonu'nda pazartesi akşam saatlerinde 12 metreküp/saniye ölçülürken, bu gece itibarıyla 199 metreküp/saniye artarak 211 metreküp/saniyeye ulaştı.

TUNCA'DA KIRMIZI ALARM

DSİ tarafından Tunca Nehri için kırmızı alarm verildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Fatih Köprüsü’nden akan Tunca Nehri’nin suyu yatağından taştı. Sarayiçi alanının bir kısmı da taşkının ilk dakikalarında su içinde kaldı.

Yine Sarayiçi bölgesinde bulunan ve Tunca Nehri'nin aktığı Kanuni Köprüsü'nün taşmasına ramak kaldı.

Edirne'de sağanak yağış sonrası Tunca Nehri taştı ViDEO







KÖPRÜLER ARAÇ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Taşkın nedeniyle polis ekipleri tarafından Sarayiçi bölgesine giriş yapılmasını sağlayan köprüler trafiğe kapatılarak girişlere izin verilmiyor.

MERİÇ NEHRİ'NDE SARI ALARM

DSİ verilerine göre, Kirişhane İstasyonu'nda pazartesi akşam saatlerinde su debisi 253 metreküp/saniye ölçülen Meriç Nehri’nin debisi yaklaşık iki kat artarak geçen gece itibarıyla 449 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

DSİ tarafından Meriç Nehri için sarı alarm verildi.



