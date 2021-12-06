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    Edirne'de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

    Edirne'de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 20:38
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    Edirne'de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

    Edirne'nin İstasyon Mahallesinde Bulunan Nilüfer Caddesi’nde ve tren garı önündeki yolda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

    YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

    Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi.

    Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti.

    Edirne'de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü VİDEO

    Edirne de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü #1

    Edirne de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü #2

    Edirne de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü #3

    Edirne de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü #4

    Edirne de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü #5

    Edirne de sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü #6

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