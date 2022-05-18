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    Edirne'de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı

    Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen karaca, muhtar Hamit Korkan tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
    • 18.05.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:46
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    Edirne'de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı

    Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

    Ormanlık alandan geçen sulama kanalına karaca düştü.

    Karacayı görenler, köy muhtarı Hamit Korkan’a haber verdi.

    Suya girip kurtardı

    Sulama kanalına giren muhtar Korkan, karacayı kucaklayarak dışarı çıkardı.

    Karaca, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.

    Edirne de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı #1

    Edirne de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı #2

    Edirne de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı #3


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