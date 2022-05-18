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- Edirne'de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı
Edirne'de sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı
Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen karaca, muhtar Hamit Korkan tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
- 18.05.2022 - 14:37
- Güncelleme : 18.05.2022 - 14:46
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.
Ormanlık alandan geçen sulama kanalına karaca düştü.
Karacayı görenler, köy muhtarı Hamit Korkan’a haber verdi.
Suya girip kurtardı
Sulama kanalına giren muhtar Korkan, karacayı kucaklayarak dışarı çıkardı.
Karaca, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.