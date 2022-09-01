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    Edirne'de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu

    Taze balık umuduyla bölgenin balıkpazarına akın eden vatandaşlar, fiyatları görünce hayal kırıklığına uğradı. Yeni sezonda hamsinin kilosu 80, palamudun 85, mezgidin ise 100 liradan satışa sunuldu.
    • 01.09.2022 - 15:30
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    Edirne'de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu

    Balıkçılar ve vatandaşlar taze balıklara kavuştu.

    15 Nisan'da başlayan av yasağı, 31 Ağustos tarihinde son buldu.

    Dört gözle beklenen yeni av sezonunu fırsat bilen balıkçılar, gece saatlerinde ağlarını denize attı.

    Vatandaşlar balıkpazarına akın etti

    Sabahı ilk ışıklarına kadar tutulan balıklar gün içeriisnde tezgahlarda yerini aldı.

    Taze balık umuduyla tezgahlara koşan vatandaşlar, balıkların pahalı olması nedeniyle adeta hayal kırıklığına uğradı.

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #1

    Balık fiyatları pahalı bulundu

    Edirne'nin Balıkpazarı'na akın edenler, tezgahlarda balık sayısını azalttı.

    İHA'nın aktarımına göre; hamsinin kilosunun 80 lira, palamudun 85, mezgidin ise 100 liradan satışa çıktı.

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #2

    "Sadece bakıp geçiyorlar şu an

    Balıkçı Münir Paker, fiyatların balık sayısının azlığı nedeniyle pahalı olduğunu belirterek, "Balık bol denildi ama umduğumuz gibi çıkmadı. 80 liraya hamsi satıyoruz. Az çıktığı için şu anda pahalı. Bu hiç iyi bir fiyat değil. Vatandaşımızın en çok yediği bir hamsi var, o da 80 lira. Sadece bakıp geçiyorlar şu an. Çok özenen alıyor" dedi.

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #3

    "Fiyatlar bugün biraz yüksek"

    Balıkçı Yusuf Çimen de ileriki haftalarda balığın bollaşmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini söyleyerek, "Bugün sezonumuz başladı, 'Vira Bismillah' dedik. Gece 12 itibarıyla tekneler denize açıldı. Fiyatlar bugün biraz yüksek, çünkü ilk gün ve balık az. Önümüzdeki hafta fiyatlar düşecektir, umudumuz şu anda hamsi ve palamutta. Hamsi ve palamut kendini gösterdi, önümüzdeki günlerde bolluk artacaktır. Şu an vatandaşlarda da heyecan var. Nisan ayından beri vatandaş balığı özledi 5 aydır. Artık özlem bitti" diye konuştu.

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #4

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #5

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #6

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #7

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #8

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #9

    Edirne de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu #10


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