Edirne'de taze balık için tezgahlara akın eden vatandaşlar fiyatları pahalı buldu

Taze balık umuduyla bölgenin balıkpazarına akın eden vatandaşlar, fiyatları görünce hayal kırıklığına uğradı. Yeni sezonda hamsinin kilosu 80, palamudun 85, mezgidin ise 100 liradan satışa sunuldu.

Balıkçılar ve vatandaşlar taze balıklara kavuştu.

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 31 Ağustos tarihinde son buldu.

Dört gözle beklenen yeni av sezonunu fırsat bilen balıkçılar, gece saatlerinde ağlarını denize attı.

Vatandaşlar balıkpazarına akın etti

Sabahı ilk ışıklarına kadar tutulan balıklar gün içeriisnde tezgahlarda yerini aldı.

Taze balık umuduyla tezgahlara koşan vatandaşlar, balıkların pahalı olması nedeniyle adeta hayal kırıklığına uğradı.

Balık fiyatları pahalı bulundu

Edirne'nin Balıkpazarı'na akın edenler, tezgahlarda balık sayısını azalttı.

İHA'nın aktarımına göre; hamsinin kilosunun 80 lira, palamudun 85, mezgidin ise 100 liradan satışa çıktı.

"Sadece bakıp geçiyorlar şu an

Balıkçı Münir Paker, fiyatların balık sayısının azlığı nedeniyle pahalı olduğunu belirterek, "Balık bol denildi ama umduğumuz gibi çıkmadı. 80 liraya hamsi satıyoruz. Az çıktığı için şu anda pahalı. Bu hiç iyi bir fiyat değil. Vatandaşımızın en çok yediği bir hamsi var, o da 80 lira. Sadece bakıp geçiyorlar şu an. Çok özenen alıyor" dedi.

"Fiyatlar bugün biraz yüksek"

Balıkçı Yusuf Çimen de ileriki haftalarda balığın bollaşmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini söyleyerek, "Bugün sezonumuz başladı, 'Vira Bismillah' dedik. Gece 12 itibarıyla tekneler denize açıldı. Fiyatlar bugün biraz yüksek, çünkü ilk gün ve balık az. Önümüzdeki hafta fiyatlar düşecektir, umudumuz şu anda hamsi ve palamutta. Hamsi ve palamut kendini gösterdi, önümüzdeki günlerde bolluk artacaktır. Şu an vatandaşlarda da heyecan var. Nisan ayından beri vatandaş balığı özledi 5 aydır. Artık özlem bitti" diye konuştu.

























