Edirne'de tır şoförü baba, oğullarıyla yollarda bayramlaştı

Yurt dışına tırla yük taşıyan şoför baba, kendisi gibi şoför olan iki oğluyla Edirne'de sınır kapısında bayrama girdi.

Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü taşıyan tır şoförleri, Kurban Bayramı'nda da mesailerine devam ediyor.

Bayramı yollarda geçiren şoförler, tırlarıyla çıkış için geldikleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, sıranın kendilerine gelmesi için Tır Parkı'nda bekliyor.

Burada bekleyen şoförler, önce birbirleriyle sonra da telefonda aileleriyle bayramlaştı.

Oğullarıyla buluştu

Bursa'dan yükledikleri ihraç yüklerini Almanya'ya götürmek için yola çıkan şoförlerden Hamza Deniz, oğulları Bahattin Deniz ve Muhammet Deniz ile Kapıkule Tır Parkı'nda buluştu.

Parkta bayramlaşan baba ve oğulları Kurban Bayramı'nda birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hamza Deniz, "Bayramı yollarda geçiriyoruz. Gitmesi gereken yükümüz vardı ve mecburen yolla çıktık. Çocuklarımla beraber her birimiz ayrı tırda yola çıktık ve burada buluştuk. Önce biz bayramlaştık, sonra evdekileri arayıp bayramlarını kutladık. Her bayrama biz yollarda giriyoruz ama çocuklarımla birlikte yollarda da olsa birlikte olmak çok güzel" diye konuştu.

"Genelde denk gelmiyoruz"

Oğlu Bahattin Deniz de "Babam ve kardeşimle yolda buluşmak çok güzel bir duygu. Burada bayramlaştık, şimdi sıramızı bekliyoruz, yolumuza devam edeceğiz. Genelde hiç denk gelmiyoruz ama bu bayramın bereketine buluştuk" dedi.

Birbirleriyle de bayramlaştılar

Muhammet Deniz ise "Babam ve kardeşimle burada tesadüfen buluştuk. Güzel denk geldi, farklı şehirlerden gelip burada buluştuk. Bayramda evin büyüğü babadır, babada yanımızdaysa bizim için bayramdır" diye konuştu.

Avrupa'nın farklı ülkelerine yük taşıyan diğer tır şoförleri de birbirleriyle bayramlaşmanın ardından telefonla ailelerini ve sevdiklerini arayarak bayramlarını kutladı.

























