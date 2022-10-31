Edirne'de veresiye defterinin hepsini ödemek isteyen çifte, fırıncı karşı çıktı

Bir çift, vatandaşların fırına ait ekmek borçlarını ödemek için veresiye defterini kapatmak istedi. Fırın sahibi ise borçların tamamını kapattırmadı, nedenini öğrenince çift fırıncıya teşekkür etti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bulunan bir fırında, yüreklere dokunan ilginç bir olay yaşandı.

Bir çift, fırına geldi ve fırın sahibine veresiye defterinin olup olmadığını sordu; bunun üzerine fırıncı, veresiye defteri olduğunu söyledi.

Veresiye defterindeki borçları ödemek istediler

Hayırsever çift, defterde adı yazan vatandaşların fırına olan borçlarının tamamını kapatmak istediklerini dile getirdi.

Fırıncı, bu hareket karşısında şaşkınlık içinde kaldı ve şaşırtan bir cevap vererek borçların tamamını kapatamayacağını söyledi.

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Çiftin hayrının gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesini istedi

Fırıncı, iş yerine ait borçların tahsil edilmesi yerine borçları kapatmak isteyen hayırseverin hayrının gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesini arzı ettiğini belirtti.

Fırıncı, veresiye borcu olanlar arasına ödeme yapabilecek insanların da yer aldığını; borçlarını düzenli aralıklarla ödeyebildiklerini belirtti.



Çift, fırıncıya teşekkür etti

Aldığı cevap karşısında durgunluk yaşayan hayırsever çift ise cevabın nedenini öğrenince fırın sahibine teşekkür etti.

Hayrın daha doğru yerlere ulaşmasını istedi

Defterde gerçek ihtiyaç sahibi olan ve uzun zamandır ödeme yapamayan vatandaşlara ulaşılırsa çiftin yapmak istedikleri hayrın daha doğru yerlere ulaşabileceğini söyleyerek yüreklere dokundu.

"Daha fazla insana ulaşılsın"

Hayırsever çifte öneri olarak sadece kendi işletmesine değil, diğer fırınlara da gidebileceklerini belirten fırın sahibi, veresiye defterindeki borçları kapatmak için kullanacakları miktarı diğer fırın ve bakkallardaki borçları da kapatmak için kullanabileceklerini, böylelikle daha fazla insana ulaşabileceklerini ifade etti.

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili olarak konuşan işletme sahibi İsrafil Baş,

"Geçtiğimiz günlerde iş yerimize tanımadığım bir çift geldi. Bunları biz tanımıyoruz, müşterimiz değil. Büyük ihtimalle yol geçiş güzergahında olduğu için geldi. Veresiye defterimizin olup olmadığını sordular. Biz tabii böyle bir şey beklemiyorduk. Defterde yazan bütün borçları hayır olarak ödemek istediklerini söylediler.





"Hayrın zorluk çeken insanlardan yana olması lazım."



Ben de bu duruma karşı çıktım. Kendileri çok şaşırdılar. Bunu da şöyle açıklamak istiyorum. Bizim veresiye defterinde ekonomik durumu kötü olduğundan dolayı değil, işlerinden dolayı devamlı gelemeyen çiftçilerimiz var. Ayda bir gelip ödeme yapanlar var. Biz beyefendiye şöyle bir teklifte bulunduk. Veresiye defterimizde gerçek anlamda ödeme zorluğu çekenler var. Yaşlı, ekonomik durumu düşük. 2-3 aydır, 4 aydır ödeme yapamayan insanlar var. Biz de dedik ki; böyle insanların ödemesini yaparsanız hayrınız daha makbule geçer. Hayrın gerçekten zorluk çeken, fakir, ödeme zorluğu çeken insanlardan yana olması lazım.





"Yardımın bizim fırına yapılması değil de paylaşılması bizi daha da mutlu eder"



Burada gözüktüğü gibi veresiyelerimiz halen mevcut. Ama bunun tamamını beyefendiye ödetmek istemedik biz. Hatta şöyle bir yönlendirme yaptık; başka komşu fırınlara da gidip bir miktar oraya da ödeme yapabilirsiniz, köy ve mahalle bakkalları var. Bu yardımın sadece bizim fırına yapılması değil de, paylaşılması bizi daha da mutlu eder diyerek veresiye defterimizin tamamının ödenmesine karşı çıktık. Dedik ki paylaşılsın. Sadece buradaki insanların değil de yol üzerindeki köylerde durup, oradaki insanların borcuna yardımcı olmalarını önerdik. Beyefendi daha çok mutlu oldu, teşekkür edip beyefendiyi uğurladık." şeklinde konuştu.