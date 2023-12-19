Edirne'deki Keramettin Göleti yağışlarla yeniden dolmaya başladı Edirne'deki Keramettin Göleti, yağışlarla birlikte yüzde 25 doluluk seviyesine geldi. Bu ürünlerin büyümesi ve susuzlukla mücadele için iyi bir gelişme olarak dikkati çekiyor. Yetkililer, göletin mart ayına kadar tam kapasite dolacağını bildiriyor.

AA

Küresel iklim değişiklikleri nedeni ile yaşanan kuraklık, göl ve göletleri olumsuz etkilemişti.

Edirne'de bulunan Keramettin Göleti de yaz aylarındaki kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

Bölgede hayvancılık ön planda, sulama sahasında ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçeği ekimi yapılıyor.

Süloğlu ilçesiyle Keramettin ve Büyükgerdelli köylerindeki yaklaşık 6 bin dekar tarım arazisini sulayan 218 bin metreküp su tutma kapasiteli göletten, yazın dip seviyeyi görmesi nedeniyle tarım arazilerine su sağlanamamıştı.

Yüzde 5 doluluğa kadar düşmüştü

Yaz aylarında yüzde 5 doluluğa kadar düşen gölet, bölgede son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla dolmaya başladı.

Doluluk oranı yüzde 25'e yükseldi

İklim değişikliklerinin hissedildiği gölette, yağışların ardından yüzde 25 doluluk görüldü. Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı ve Muhtar Erdoğan Uzun da yağışların gölete can suyu olduğunu söyledi.

Bölge üreticisinin yüzü güldü

Yaz mevsiminde kuraklık nedeniyle mağdur olduklarını anlatan Uzun, göletin su seviyesinin yükselmesinin bölge üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

"Gölet dolmaya başladı"

Göletin dolmaya başladığını belirten Uzun, şunları kaydetti:

Göletimiz bugün yüzde 25 doluluk seviyesine geldi. Aralık ayındayız, inşallah mart ayına kadar tam kapasite dolacaktır. Yağışlar çok güzel geldi. Hem ekili ürünlerimize faydalı oldu hem de su kaynaklarımızı doldurdu. Çiftçimiz mutlu.

"Sadece balıkların yaşayabileceği su kalmıştı"

Yaz aylarında gölet yüzde 5 seviyeye gerilemiş sadece balıkların yaşayabileceği su kalmıştı. O zaman da dip savak temizliği yapmıştık. Hatta o kadar kurak olmuştu ki ilk kez dip savak görülmüştü. İnşallah gelecek yılda da yağışlar devam eder ve geçen dönemki gibi kötü bir sezon geçirmeyiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)