Edirne'deki Tunca Nehri çöplüğe döndü

Nehir kenarında vakit geçiren vatandaşların çöplerini nehre atması büyük tepki topladı.

Yağışların az olması nedeni ile su yatağındaki çöpler belirgin olmaya başladı.

Edirne'de buluna Tunca Nehri'ndeki kirlilik bölge halkını derinden üzdü.

Nehir kenarına ve civarına gelerek vakit geçiren vatandaşların, çöplerini suya attıkları belirlendi. Bu duruma tepki gösteren halk, yetkililere seslenerek nehrin temizlenmesini istedi.

Balık tutmak için gelen Adem Kaya, çöp manzarasına öfkelendi.

"KİRLİLİK ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Boş zamanlarında nehre balık tutmak için geldiğini anlatan Kaya, kirlilik nedeniyle balıklarda ağır bir koku olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tunca Nehri çok güzel ve keşfedilmesi gereken bir yer. Ancak kirlilik çok kötü durumda. Suyun üzerindeki kirliliğin farkındayız, şişeler, poşetler, çöpler nehre atılmış durumda. Halkımızı bilinçlendirmemiz lazım, suyumuza değer vermeliyiz, bu mirası korumalıyız." dedi.





NEHRİN TEMİZLENMESİNİ İSTEDİLER

Aydın Yıldız ise nehre gelişigüzel atılan çöplerin kirlilik oluşturduğunu vurguladı.

Nehrin temizlenmesini istediklerini dile getiren Yıldız, vatandaşların da çevreyi koruması gerektiğini ifade etti.