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    Edirne'deki Tunca Nehri'nde ot ve sazlık öbekleri oluştu

    Bölgede yağışların az olması nedeniyle nehrin debisi gerilemeye başladı. Bu nedenle nehir, ot ve sazlıklarla kaplanırken kötü kokuyu da beraberinde getirdi.
    • 27.09.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:49
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    Edirne'deki Tunca Nehri'nde ot ve sazlık öbekleri oluştu

    Yağışların az olması nedeni ile su yatağı, ot ve sazlıklarla kaplandı.

    Edirne'de buluna Tunca Nehri'ndeki kirlilik ve kuraklık görüntüsü bölge halkını derinden üzdü.

    Nehir kenarına ve civarına gelerek vakit geçiren vatandaşlar, bu duruma tepki göstererek nehrin temizlenmesi için yetkililere seslendi.

    Saniyede 4 metreküp gerilemeye başladı

    Öte yandan yapılan ölçümde, nehrin debisinin saniyede 4 metreküpe kadar gerilediği belirlendi.

    İHA'nın aktarımına göre; nehirde ot ve sazlık öbeklerinin oluşmasıyla ortaya bataklık kokusu çıkmaya başladı.

    Edirne'deki Tunca Nehri'nde ot ve sazlık öbekleri oluştu VİDEO

    Edirne deki Tunca Nehri nde ot ve sazlık öbekleri oluştu #1

    "Burasının bir an önce temizlenmesi gerekiyor"

    Tunca Nehri'nin bu halde olmasından dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Fatma Yurt, "Gerçekten bu görüntü içler acısı, burası tarihi bir alan. Burasının bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bataklık nedeniyle etrafta çok ağır bir koku da hakim. Yetkililer bir an önce gereğini yapmalı." dedi.

    "Köprüyü görene kadar orman zannettim"

    Üniversite öğrencisi Yusuf Eren Keskin, "Bu civara geldiğimde köprüyü görene kadar orman zannettim. Köprüyü görünce de bataklık olduğunu fark ettim. Yetkililerin burayı görmesini istiyorum. Duruma el atmaları lazım." dedi.

    Edirne deki Tunca Nehri nde ot ve sazlık öbekleri oluştu #2

    "Acilen bir şeyler yapılmalı"

    Son yıllarda bölgede bir kuraklık olduğunu ve nehrin debisi düşünce otların ortaya çıktığını söyleyen Yiğit Karagöz, "Burası turistik bir bölge ve bu kirlilik buraya yakışmıyor. Acilen bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kötü koku da var." dedi.

    Edirne deki Tunca Nehri nde ot ve sazlık öbekleri oluştu #3

    Edirne deki Tunca Nehri nde ot ve sazlık öbekleri oluştu #4


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