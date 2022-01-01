Edirne'den sis manzaraları

Edirne'de sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

TARİHİ YAPILAR SİSTE KAYBOLDU

Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.

Sis, Meriç Nehri ve Meriç Köprüsü çevresinde de etkili oldu.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.