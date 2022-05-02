Edirneli balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Saroz Körfezi'nde balık avlarken oltasına 70 santimetre boyunda köpek balığı takılan balıkçı, 'Görünce şok oldum, zarar vermeden geri bıraktım' dedi.

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan Savaş Başar İçten’in oltasına camgöz köpek balığı takıldı.

Köpek balığını kıyıya çıkaran balıkçı İçten, ardından balığı iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı.

Balık 70 santimetre boyunda

İHA'nın haberine göre, 70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.

"Köpek balığı olduğunu görünce şok oldum"

Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen Savaş Başar İçten, “Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpek balığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.