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- Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor
Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor
- 12.10.2022 - 09:37
- Güncelleme : 12.10.2022 - 09:56
Edirne'de yaşayan Kemal ve Gülümser Özmen çiftinin evliliğine bir misafir eklendi.
3 günlükken buldukları kuzuyu sahiplenen çift, şimdilerde kuzuyla adeta dost oldu.
8 aydır yanlarından ayırmadıklarına kuzuya 'Karagöz' ismini veren Özmen çifti, sabah akşam birlikte yürüyüş yapıyor.
Kuzuyu evlatları gibi görüyorlar
Tunca Nehri boyunca dolaşan kuzu ve çiftin samimi görüntüleri ise görenlerin içini ısıtıyor.
İHA'nın aktarımına göre; büyüttükleri kuzuya ‘evladımız’ diyen Kemal Özmen, kuzuyu torunlarından ayırmadıklarını söyledi.
Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor VİDEO
"Eve getirip yatırıyorum, dinlendiriyorum"
Kemal Özmen,“Sabah kalkıyoruz, ardından Tunca Nehri boyunda yürüyüş yapıyoruz. Ardından eve getirip yatırıyorum, dinlendiriyorum. Akşamüstü yine buraya gelip gezdiriyorum. Bol bol spor yapıyoruz.” dedi.
Gülümser Özmen de, “Kendi çocuğumuz gibi oldu, sabah akşam spor yapıyoruz.” dedi.