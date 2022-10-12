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    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor

    'Evladımız' dedikleri kuzu, Özmen çiftinin adeta can dostu oldu. Birlikte Tunca Nehri'nde yürüyüş yapan çift ve Karagöz isimli kuzu, samimi görüntüleri ile görenlerin içini ısıtıyor.
    • 12.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:56
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    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor

    Edirne'de yaşayan Kemal ve Gülümser Özmen çiftinin evliliğine bir misafir eklendi.

    3 günlükken buldukları kuzuyu sahiplenen çift, şimdilerde kuzuyla adeta dost oldu.

    8 aydır yanlarından ayırmadıklarına kuzuya 'Karagöz' ismini veren Özmen çifti, sabah akşam birlikte yürüyüş yapıyor.

    Kuzuyu evlatları gibi görüyorlar

    Tunca Nehri boyunca dolaşan kuzu ve çiftin samimi görüntüleri ise görenlerin içini ısıtıyor.

    İHA'nın aktarımına göre; büyüttükleri kuzuya ‘evladımız’ diyen Kemal Özmen, kuzuyu torunlarından ayırmadıklarını söyledi.

    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor VİDEO

    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor #1

    "Eve getirip yatırıyorum, dinlendiriyorum"

    Kemal Özmen,“Sabah kalkıyoruz, ardından Tunca Nehri boyunda yürüyüş yapıyoruz. Ardından eve getirip yatırıyorum, dinlendiriyorum. Akşamüstü yine buraya gelip gezdiriyorum. Bol bol spor yapıyoruz.” dedi.

    Gülümser Özmen de, “Kendi çocuğumuz gibi oldu, sabah akşam spor yapıyoruz.” dedi.

    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor #2

    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor #3

    Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor #4


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