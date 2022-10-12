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Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor

Edirneli çift, 3 günlükken buldukları kuzuyu 8 aydır yanlarından ayırmıyor

'Evladımız' dedikleri kuzu, Özmen çiftinin adeta can dostu oldu. Birlikte Tunca Nehri'nde yürüyüş yapan çift ve Karagöz isimli kuzu, samimi görüntüleri ile görenlerin içini ısıtıyor.