Euro
10.4073
0.09%
Dolar
8.9997
-0.02%
Altın
510.24
0.49%
Borsa
1.419
0.2%
Bitcoin
517.416
2.08%
EXEN Coin
22.31
1.04%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor

    21 yaşındaki Berke Öz, serebral palsi hastalığına rağmen, doğduğu günden beri mücadelesinden vazgeçmeyerek, aynı anda iki üniversitede eğitim görüyor.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 04:46
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor

    Oğlunun serebral palsi hastalarına örnek olduğunu anlatan baba Yakup Öz, oğlunun doğum esnasında kordon sarılmasından dolayı dünyaya serebral palsi hastası olarak geldiğini söyledi.

    YÜRÜYEMİYOR, KOLLARINI KULLANAMIYOR

    Oğlunun 2000 yılından beri çok büyük bir mücadele içine girerek bugünlere geldiğini anlatan baba Yakup Öz, çocuğunun yürüyemediğini, kollarını kullanamadığını ve tam konuşamadığını belirtti.

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor - Video

    TELEFONU BURNU VE DUDAKLARIYLA KULLANIYOR

    Oğlunun Trakya Üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Basın Yayın Bölümlerinde eğitim gördüğünün altını çizen baba Öz, oğlunun ellerini kullanmadan burnu ve dudaklarıyla grafik tasarım çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi. Baba Öz, oğlunun birçok işlemi burnu ile yaptığına dikkati çekti.

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor #1

    DİĞER HASTA ÇOCUKLAR DA BERKE'Yİ ÖRNEK ALIYOR

    Oğlu Berke’nin hastalığını hiçbir zaman gündeme getirmediğini söyleyen baba Öz, ellerini kullanamadan burnu ve dudaklarıyla telefonda birçok işlemi yaptığını belirtti. Berke’yi gören diğer hasta çocukların Berke’yi örnek aldığını ifade eden baba Öz, oğlunun bir çağrısı olduğunu söyledi.

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor #2

    FİZİK TEDAVİ İÇİN LOKOMAT CİHAZINA İHTİYACI VAR

    Oğlu Berke’nin fizik tedavi için Edirne’ye bir lokomat cihazı kazandırmak istediğini belirten baba Öz, lokomat cihazı Edirne’ye bir hastaneye getirilirse hem Berke’nin hem de diğer çocuklar için faydalı olacağını anlattı.

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor #3

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor #4

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor #5

    Edirneli serebral palsi hastası Berke, burnu ve ağzı ile 2 üniversite okuyor #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir