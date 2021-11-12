Edirneliler, Tunca Nehri'ndeki kirliliğe çözüm bulunmasını istedi

Edirne'de vatandaşlar ve çevreciler, Tunca Nehri'nin atıklarla kirletilmesinin önüne geçilmesini istedi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Yeniimaret Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına çeşitli atıkların bırakıldığını iddia etti.

"HALK SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN BİR SORUN"

İnşaat atıkları, evsel atıklar, tarım ilaçları kutuları ve binlerce plastik atığın buraya atıldığını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Yağmurlar arttığında, buradaki yeşil otluğun sanki bir kimyasal ilaç dökülmüşçesine sapsarı olduğunu ve nehre doğru bir derecik oluştuğunu, yol oluştuğunu gördük. Tunca Nehri'nde kirliliğe neden olduğunu bu şekilde anladık. Oradaki otlar kimyasal akıntıyla zehirlenmişti. Oradan dereye, dereden de Tunca'ya kavuştuğu düşünülürse, nehrin çevresinde yapılan bir ziraat, sebzecilik var. Bu bir anlamda halk sağlığını da ilgilendiren bir sorun."





"BİRKAÇ KAMERA İLE DENETLEME MÜMKÜN"

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin 2017'de açılmasının ardından çöplüğün kullanıma kapatıldığını anımsatan Eren, "Gördük ki orada bir kontrol yok ve önüne gelen istediği atığı atabiliyor. Bunu denetlemezseniz, yavaş yavaş çöp alanı algısına dönüştüğünde çöplük olarak kullanılmaya devam eder." dedi.

Eren, bölgeye kameralı denetim sistemi getirilmesini istedi.

"DÜNYA SU KRİZİ YAŞANIRKEN, SULARIMIZ KORUNMALI"

Dünyada su krizi yaşandığını, bu nedenle suların kirlenmesini engellemenin önemli olduğunu dile getiren Eren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da denetimlerini artırması gerektiğini aktardı.

"GELECEĞİMİZ OLAN ÇEVREYİ TEMİZ TUTMALIYIZ"

Vatandaşlardan Dilaver Savcı ise doğanın ve çevrenin iyi korunmadığını belirterek, "Lütfen çöplerimizi çöp kutularına atalım. Geleceğimiz olan çevreyi temiz tutmalıyız." dedi.

Barış Çelikbilek de gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakabilmek için doğanın korunması gerektiğini dile getirdi.