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    Edirne'nin havası temiz köyünde boş ev kalmadı

    Türkiye'nin Bulgaristan sınırında yer alan ve etrafı ormanlarla çevrili olan Edirne'nin Ömeroba köyüne, temiz havası nedeniyle yoğun bir göç yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 15:29
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    Edirne'nin havası temiz köyünde boş ev kalmadı

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba, son yıllarda göç veren değil göç alan köy oldu.

    Bulgaristan sınırında yer alan ve Balkan köyü olarak bilinen Ömeroba köyüne temiz havası nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından onlarca aile göç etti.

    Emekliler göç etti

    Etrafı ormanlık alanlarla çevrili olan ve yüksek rakıma sahip Ömeroba köyüne göç edenlerin çoğunluğunu emekli vatandaşlar oluşturuyor.

    İstanbul başta olmak üzere birçok ilden Ömeroba köyüne göç eden vatandaşlar, köy yaşamını tercih ediyor.

    Ormanlık alanda yer aldığı için temiz havanın kendilerine sağlık ve huzur getirdiği için köye göç ettiklerini anlatan vatandaşlar, ayrıca tarım ve hayvancılığa yöneldiklerini de vurguladı.

    Edirne nin havası temiz köyünde boş ev kalmadı #1

    Boş ev kalmadı

    Pandemiyle birlikte köye çok fazla göçün yaşandığını anlatan köy halkı, köyde boş ev kalmadığını söyledi.

    Köy halkından Rıza Gülşen, köye Türkiye'nin her yerinden köye göç olduğunu söyledi.

    İHA'ya konuşan köy halkından Sami Nehir, köyde her yerinden yeşillik olduğunu belirtti. Köyün havasının çok temiz olduğunu anlatan Nehir, köye göç edenlerin ev aldığını ardından çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söyledi.

    Havası temiz köye akın ediyorlar VİDEO

    Edirne nin havası temiz köyünde boş ev kalmadı #2

    "Herkesin sağlığı yerinde"

    Köyde boş yerin kalmadığını söyleyen köy halkından Zülküf Silahşör, "Köyde yaşayanların hepsinin sağlığı yerinde bunun da başlıca nedenlerinden biri temiz hava ve bol oksijen olması." dedi.

    Köy halkından Hüseyin Yörük, köyün sakin ve sessiz olduğunu söyledi. Köy halkından Rahmi Nehir, "Göç eden vatandaşlar köyümüzden ev alıyorlar, arazi alıyorlar. Çiftçilik ve hayvancılık yapıyorlar." dedi.

    Edirne nin havası temiz köyünde boş ev kalmadı #3

    Edirne nin havası temiz köyünde boş ev kalmadı #4


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