Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi'nin taşması nedeniyle yolları ve bazı bodrum katları su bastı.

Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı.

İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi.

DERE TAŞTI

Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı. Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor. AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dere taştı VİDEO

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp ilçeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Canalp, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan iş makinasıyla tahliye edilen insanların bulunduğu alana gitti.

"ÜST KATLARA ÇIKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ ÇIKACAKLAR"

Canalp, AA muhabirine tüm kamu kurumlarının bölgede hazır vaziyette olduklarını söyledi.

Tahliye işleminin sürdüğünü ifade eden Canalp, "Üst katlara çıkmak isteyen vatandaşlarımız üst katlara çıkacaklar, diğer vatandaşlarımızı da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alacağız" dedi.