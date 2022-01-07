Edirne'ye 4 müze daha açılacak

Medeniyetler kesişmesinin önemli kavşaklarından biri olan müze zengini Edirne'ye 4 yeni müze daha yapılacak.

Edirne Valiliği 11 müze bulunan kentte müze sayısını "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi", "Osmanlı Padişahları Müzesi", "Padişah Çadırı Müzesi", "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri Müzesi" kazandırarak bu sayıyı 15'e çıkaracak.

KURUCULARIN SİLİKON HEYKELLERİ YER ALACAK

Kurulacak müzelerde tarihte kurulan 16 Türk devletinin kurucuları, 36 Osmanlı padişahı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de 3 silikon heykeli yer alacak.

Müzede ayrıca Otağ-ı Hümayun çadırından II. Murat'ın Varna zaferi sonrası tebrikleri kabulü canlandırılacak.

10 BİN YILLIK SERÜVEN

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı kompleksine kurulacak müzelerin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, açılacak müzeleri gezenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel köklerinin nereye kadar gittiğini ve Türk milletinin 10 bin yıllık tarihi serüveni içerisinde bugünlere nasıl geldiğinin görüleceğini söyledi.

Müzelerden birinin de Balkanlar'da Osmanlı Eserleri Müzesi olacağını ifade eden Canalp, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de bulunan herkes 'Balkanlar' dendiğinde ecdat yadigarı bu toprakları ziyaret etmek ister. Balkanlar'daki toprakları ziyaret ettiğimiz zaman çok farklı duygulara kapılırız. Edirne'ye gelmiş olan misafirlerimiz Balkanlar'a gidemeseler bile oradaki ülkeleri görememiş olsalar bile buradaki müzede Balkanlar'daki o muhteşem Osmanlı eserlerinin minialarını görme imkanına kavuşmuş olacaklar." diye konuştu.

Canalp, kurulacak müzelerle tarihi kervansarayın müzeler kompleksi haline geleceğini bu durumun kent ekonomisine pozitif etkisi olacağının altını çizdi.

"TARİHE OLAN VEFAMIZ GEREĞİ"

Müzelerin ekonomiden öte tarihe vefanın da en güzel örnekleri olacağını vurgulayan Vali Canalp,"Bu durum Edirne ekonomisine de pozitif yansıyacaktır. Ama ekonomiden, turizmden ve ticaretten öte bu yapılanlar bizim tarihe olan bir vefamızın gereğidir." dedi.

Vali Canalp Edirne'ye ne kadar hizmet edilse de bunun az olacağının bilincinde olduğunu belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de kurulacak müzeler hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Vali Canalp ve katılımcılar yapımı tamamlanan örnek eserleri inceledi.

BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK

Müzelerin bahar aylarında açılması hedefleniyor.