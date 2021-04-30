Edirne'ye girişlerde sıkı denetim uygulanıyor

Kapanmanın başlamasıyla birlikte giriş ve çıkışlarda uygulanan denetim arttı.

Edirne'de polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş çıkışlarını kontrol altına alarak denetimlerini yoğunlaştırdı.

VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

Edirne gişeler mevki başta olmak üzere şehrin diğer muhtelif girişlerinde jandarma ve polis ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor.

Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor.

Edirne girişinde üst düzey güvenlik önlemleri alınması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.



