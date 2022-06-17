Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson'un son hali gündeme oturdu. Arı kostümü giyip dans ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

Boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Mike Tyson'ın eski günlerinden eser yok.

Sosyal medya hesabından arı kostümü giydiği videosunu paylaşan Tyson'ın gönderisine binlerce yorum geldi.

"Seni ilgilendirmez"

Efsane dövüşçü, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği kostümü paylaştı. Gönderide Kimmel'ı etiketleyerek: "Seni ilgilendirmez" yazdı.

Efsane boksör Mike Tyson'dan arı kostümlü dans VİDEO







Uçakta yolcu dövmüştü

Boksör Mike Tyson, geçen Nisan ayında uçak yolculuğu sırasında kendisini rahatsız eden bir yolcuyu dövmüştü.

Kendisini rahatsız etmeye başladıktan sonra olaydan rahatsız olan 55 yaşındaki Tyson bir anda ayağa kalkarak yolcuyu yumruklamaya başlamıştı.

Efsanevi boksör'ün son halleri kendisini seven takipçilerini üzmeye devam ederken, Mike Tyson bir sonraki paylaşımı merak konusu oldu.

Mike Tyson uçakta kendisini kışkırtan bir kişiyi dövdü VİDEO ARŞİV









