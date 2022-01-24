Turistik lokasyonlar, yarıyıl tatiliyle birlikte hareketlendi. Termal otellere yapılan rezervasyonlarda artış görüldü.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Ege Bölgesi'ndeki tesisler, yarıyıl tatili dolayısıyla canlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de otellerdeki rezervasyonlarda artış yaşandı.

Yarıyıl tatili nedeniyle pek çok kişi kayak merkezlerini tercih ederken, Ege'deki turistik ilçeler sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oldu.

"YALNIZCA KAYAK MERKEZLERİ TERCİH EDİLMİYOR"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, yarıyıl tatilinin turizm sektörüne can suyu olduğunu belirterek, "Yarıyıl tatillerinde yalnızca kayak merkezleri tercih edilmiyor. Çeşme'deki beş yıldızlı otellerin hepsi spa, hamam, sıcak havuz ve termal özelliklerle donatılmış durumda. Sessiz, sakin bir tatil geçirmek isteyenler bu otellerdeki yoğunluğu artırdı. Rezervasyon oranları yüzde 80'e ulaştı." dedi.

Ege bölgesi, yarıyıl tatilinde turizm ile canlandı ViDEO

"YOLLAR AÇILIRSA ORAN ARTACAK"

Şiddetli bir kış dönemi yaşandığını belirten Demir, "Türkiye'nin pek çok ilinde yollar kapalı ancak Ege'de böyle bir durum söz konusu değil. Ege'deki otellerimizde rezervasyonlar yapılmaya devam ediyor. Çeşme'yi daha çok yaz turizmiyle tanıyoruz ama Çeşme'nin kış turizmi de var. 41 minerale sahip eklem hastalıklarından mantar hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa deva olan termalimiz de var. Dolayısıyla yarıyıl tatilinde hem çocukların otellerdeki aktivitelerden yararlanması hem de sağlık turizmi açısından bölgede yoğunluk mevcut. Şu anda olumsuz hava koşullarına rağmen termal otellerdeki doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine ulaştı. İstanbul yolunun da kapandığını duyduk. Oradan gelecek misafirlerimizden yolda kalanlar oldu. Yollar açılırsa bu rezervasyonlarımız tatil süresince artacaktır. Çeşme 28 bin yatak kapasitesi ile yaz ve kış rezervasyonlarını almaya devam ediyor. Erken rezervasyonlara özellikle yurt dışından talepler gayet güzel geliyor." diye konuştu.

"EGE'DE IŞIL IŞIL BİR HAVA VAR"

İzmir merkezindeki otellere de talep olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Balçova bölgesinde de termal olanaklar mevcut. Bu otellere baktığımızda yalnızca iş amaçlı değil, tatil amaçlı gelen konuklarımızın da olduğunu görüyoruz. Kış turizmi denildiğinde hemen aklımıza kar geliyor ancak şu anda hava koşulları dolayısıyla kayak merkezlerine gidip, gelmek oldukça zorlaştı. Dolayısıyla Ege yollarında henüz kar yok. Şu anda Ege'de ışıl ışıl bir hava var. Önümüzdeki hafta 17-18 derecelere ulaşan bahar mevsimine benzer bir hava göreceğiz. Sıcaklıkların yükselmesi de bölgedeki yoğunluğu artıracaktır."