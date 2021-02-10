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    Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Meteoroloji, günün ilk saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.02.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 18:04
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    Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

    VATANDAŞLAR, RİSKLER KONUSUNDA UYARILDI

    Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Oluşması muhtemel riskler; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar şeklinde sıralandı.

    Ege Denizi için fırtına uyarısı #1

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