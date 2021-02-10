Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, günün ilk saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLAR, RİSKLER KONUSUNDA UYARILDI

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Oluşması muhtemel riskler; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar şeklinde sıralandı.