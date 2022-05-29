Ege'de 40 dereceyi aşan sıcaklıklar vatandaşları bunalttı

Ege'de 40 dereceyi aşan sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kent merkezinde sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, plajlar ise doldu.

Ege'de aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı bile..

Bugün; Aydın'da 38, İzmir'de 36, Denizli'de 36, Manisa'da 34 ve Uşak'ta 30 dereceye ulaşan sıcaklıklar görüldü.

Mayıs ayı sıcaklık rekoru 37,6 derece olan İzmir'de görülürken, öğle saatlerinde sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkmak durumunda kalan vatandaşlar ise sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kent merkezinden kaçan İzmirliler, sahillere akın etti ve denize girerek serinlemeye çalıştı.

Aydın

Aydın'da da bunaltan hava nedeniyle vatandaşların açık alanları tercih etmedikleri görüldü. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyecekleri tüketerek serinlemeye çalıştı.

"Hava sıcaklığı bunalttı"

AA'nın haberine göre; Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer Parkı'na gelen Ayten Güleç, "Hava çok sıcak olduğu için ince giyindik, şapka taktık. Erimemek için dayanmaya çalışıyoruz." dedi.

Beyza Nur Dönmez de "Gerçekten hava çok sıcak ve bunaltıcı. Gözlüğü takıp yurttan çıktım. Dışarısı daha kavurucu ve sıcak. Ben Afyonkarahisarlıyım, orası bu kadar sıcak değildi, şu an orada olmak istedim." diye konuştu.

Kadir Acar ise kentte en sıcak mayıs günlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Bu sıcak olmasa pamuk, incir, zeytin yetişmez. Evde sıkıldık. Gölgeye geldik, serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Denizli'de de kent merkezi sakin bir gün geçirirken Pamukkale ören yerindeki ziyaretçi yoğunluğu bunaltan havaya rağmen sürdü.

Ören yeri içinde 36 derecelik termal suyun bulunduğu "Kleopatra Havuzu" da günü dolu geçirdi.

Ege Bölgesi'nde birkaç gündür çok yüksek seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği belirtildi.