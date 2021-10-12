Ege'nin meşhur tatlısı: Şambali tarifi

MasterChef yarışmasında bu akşam Ege mutfağına özgü yemekler yapılırken, şambali tarifi araştırılmaya başlandı. Yarışmayı izleyenler, "Şambali nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, yeni bölümüyle yine eğlenceli anlara sahne oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bu akşam, Ege mutfağından yemekler yapıldı.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıran kırana bir mücadele sergilerken, seyirciler ise yapılan yemeklerin tariflerini araştırmaya başladı.

Özellikle şambali tatlısına dikkati çeken seyirciler, çayın yanında yemek için şambalinin detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...

ŞAMBALİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat

Yarım su bardağı un

1 paket vanilya

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

10 damla limon

ŞAMBALİ YAPILIŞI

4 su bardağı toz şeker ile 3.5 su bardağı suyu bir tencereye alın ve şerbeti yapmaya başlayın.

Şerbet kaynamaya başlayınca içerisine 5-6 damla limon suyu sıkın ardından 5 dakika kaynatıp, atını kapatın.

İrmik, toz şeker, vanilya ve unu bir karıştırma kabına alıp karıştırın.

Tam ortasında bir çukur açıp, karbonatı koyarak üzerine 5-6 damla limon sıkın.

Üzerine yoğurt ve 2 su bardağı suyu ekleyip, homojen bir karışım olana kadar karıştırmaya devam edin.

Bir fırın tepsisinin dibine fırça yardımı ile önce tereyağını daha sonra pekmezi sürün ve üzerine irmik serpin.

Karışımı döküp, eşit kalınlıkta olacak şekilde yayın.

Hamur karışımının üzerine tekrar pekmez sürüp irmik serpiştirin.

Bıçakla çizgi atıp, üzerini fıstık ya da bademle süsleyin.