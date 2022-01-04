Eğer bir çay kaşığı balı dilinize koyarsanız...

Eğer bir çay kaşığı balı dilinize koyarsanız...

Her derde deva olan balı günde bir kaşık tüketmek önemliyken, bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı. Ağız yanmasına iyi geldiği belirlenen bal, kısa süre içerisinde sonuç veriyor.

Her derde çare olduğu bilinen balın faydaları her geçen gün artarken, ağız yanmaları için kullanıldığı ortaya çıktı.

Bala alerjisi olanlar daha dikkatli kullanmalı ancak her gün bal tüketenler saymakla bitmeyen faydalarından yararlanabiliyor.

Ağız yanmalarına etki eden bal sayesinde, sevdiğiniz sıcak yiyecekleri daha sık tüketme şansınız olacak.

Biber yemeyi seven ya da çayı sıcak sıcak içen herkesin yaşadığı bir sorun olan yanma, bal sayesinde tarihe karışacak.

Dilde ağrıya hatta şişkinliğe neden olan dil yanmalarından kurtulmak için günde bir kaşık bal tüketmeniz yeterli olacaktır.

BİR KAŞIK BALI DİLİNİZE KOYARSANIZ...

Sıcak bir şeyler yediğiniz ya da biber kullandığınız zaman diliniz yanıyorsa, balı deneyebilirsiniz.

Biber yemekten ya da çayı sıcak içmekten vazgeçmeyenler, balın bu özelliği sayesinde yanma derdinden kurtulacak.

Bir çay kaşığı balı dilin üzerine koyun on dakika bekleyin. Daha sonra ılık su için. Bu kısacık uygulama sayesinde dilinizdeki yanma ve şişlik hissi kısa süre içerisinde sona erecek.

BALIN FAYDALARI

Alerjik semptomları azaltır ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Mide komplikasyonlarını organik olarak tedavi eder.

Beyni güçlendirir, konsantrasyonu artırır.

Cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir.

Zehirlenmelere karşı korur ve sırt ağrılarını önler.

Saçın dökülmesini önler ve daha hızlı uzamasını destekler.

Damarları genişleterek kalbi güçlendiren bal, mide ve bağırsaktaki atık maddeleri dışarı atar.

Felç ve yüz felcini önleyen bal aynı zamanda yorgunluğa iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direnir.