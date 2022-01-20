Eğer bu besinleri buzdolabına koyarsanız...

Eğer bu besinleri buzdolabına koyarsanız...

Bazı besinleri buzdolabında saklarsınız, bozulabilir. Bu nedenle bu besinlerin hangileri olduğunu öğrenmek ve doğru yerde saklamak oldukça önemlidir.

Gıdalar sağlık açısından büyük önem taşıyor ancak bazı gıdaların sağlıklı yönlerini yaptığımız yanlış hamlelerle bozabiliyoruz.

Bazı besinleri tüketirken çok dikkat etmeli ve son kullanma tarihine bakmalıyız. Özellikle eve aldığımız besinleri doğru ve bozulmayacakları bir yerde saklamalıyız.

Buzdolabında sakladığımız bazı besinler bozuldukları için içerisinde barındırdıkları vitaminleri kaybedebiliyor.

Buzdolabına koyduğunuzda hastalıklara yol açabilecek olan bu besinlerin neler olduğunu bilmeyenler olabilir.

Ancak öğrenmek ve besinlerin bozulmasını önlemek için, daha dikkatli yerlerde saklamaya özen göstermeliyiz.

Peki, Hangi besinler buzdolabında bozulur? Hangi besinleri buzdolabına koymamalıyız?

HANGİ BESİNLER BUZDOLABINDA BOZULUR?

SOĞAN

Soğanı buzdolabına koyduğunuz zaman yumuşak ve küflü bir hale gelir. Bu nedenle soğan kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır.

BAL, REÇEL, ÇİKOLATA

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirir. Ayrıca bu besinlerin tatları bozulur ve akışanlıkları kaybolur.

MUZ

Buzdolabında muzu saklamak olgunlaşma sürecini geciktirir. Bu nedenle muzu serin ve kuru bir yerde saklayın.

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemli olması kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozuyor. Bu nedenle buzdolabını mutfak tezgahına koyacağınız kavanozlarda saklayabilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak buzdolabında saklanmaması gereken bir besindir. Çünkü sarımsak, 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretmeye başlar.

EKMEK

Ekmeği buzdolabına koymayı denemeyin. Ekmeğin buzdolabında küflenmesi hızlanır ve daha kolay bir şekilde bozulur.

DOMATES

Domates buzdolabında tadını kaybeder ve olgunlaşması durur. Zamanla dokusu bozulmaya başlar. Bu nedenle domatesi sepette saklamak en doğrusu olacaktır.