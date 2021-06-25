Eğirdir Gölü'ndeki su kaybına dikkat çekmek için: Yamaç paraşütünde klarnet çaldı

Eğirdir Gölü'ndeki su kaybına dikkat çekmek için: Yamaç paraşütünde klarnet çaldı

Hulusi Ünseren, "Gölde kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle çekilme yaşanıyor, ben buna ses olabilmek için göl üzerinde klarnet çaldım" dedi.

Isparta’da yaşayan, Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü öğrencisi olan 25 yaşındaki Hulusi Ünseren, Eğirdir Gölü'nde yaşanan su çekilmesine dikkat çekmek için ilginç bir etkinliğe imza attı.

650 METREDE KLARNET

Boş zamanlarında müzikle ilgilenen Ünseren, gölün su kaybına farklı bir ses olabilmek için ilk kez yamaç paraşütü yaparak, 650 metre yükseklikte klarnet çaldı.

Eğirdir Gölü'ndeki su kaybına dikkat çekmek için: Yamaç paraşütünde klarnet çaldı VİDEO







"SES OLMAK İÇİN ÇALDIM"

Ünseren, son zamanlarda artan kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle Eğirdir Gölü’nde ciddi çekilmeler meydana geldiğini belirterek, “Ben ise buna ses olabilmek için Eğirdir Karatepe’den paraşütle atlayış gerçekleştirip, Eğirdir Gölü üzerinde klarnet çaldım” dedi.





"ÖNCE HEYECAN YAPTIM, SONRA ÇALDIM"

İlk kez yamaç paraşütü üzerinde klarnet çaldığını belirten Hulusi Ünseren, “Havaya ilk kalktığımızda heyecandan bir süre klarnet çalamadım, daha sonra sakinleşince klarnet çalmaya başladım.” dedi.



