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    Eğirdir Gölü'nün buz tutmaya başladığı görüldü

    İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün dünkü fotoğrafında, etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma başladığını duyurdu.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 17:32
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    Eğirdir Gölü'nün buz tutmaya başladığı görüldü

    İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı.

    EĞİRDİR GÖLÜ BUZ TUTUYOR

    Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr.  Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.

    İSTANBUL TAMAMEN BEYAZ

    İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.

    Eğirdir Gölü nün buz tutmaya başladığı görüldü #1

    Eğirdir Gölü nün buz tutmaya başladığı görüldü #2


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