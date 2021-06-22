Eğlence mekanları açıldı mı? Barlar, gece kulüpleri, diskolar 1 Temmuz'da açılacak mı?

Eğlence mekanları açıldı mı? Barlar, gece kulüpleri, diskolar 1 Temmuz'da açılacak mı?

Pandemi nedeniyle kapalı durumda olan eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı Kabine toplantısı sonrasına merak ediliyor. Peki barlar, gece kulüpleri, diskolar ve diğer mekanlar ne zaman açılacak?

Haziran ayı itibarı ile başlayan kademeli normalleşme sürecinde eğlence mekanlarının faaliyetleri kısıtlı durumda.

İşletme sahipleri ve vatandaşlar barlar, gece kulüpleri, diskolar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında bilgi verirken canlı müzik yasağına da değindi. Erdoğan'ın müzik yasağı açıklamasıyla beraber eğlence mekanları açıldı mı, yasak kalktı mı konusuyla ilgili araştırmalar başladı.

Peki, gazinolar, diskolar, barlar ve diğer eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları 1 Temmuz'da serbest mi? İşte detaylar...

EĞLENME MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalar kaldırıldı. (Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

1 Temmuz'dan itibaren müzikli eğlence mekanları ise 24.00'a kadar açık olacak. Bu kapsamda konser ve müzik faaliyetlerinin de başlaması bekleniyor. Aynı zamanda gece kulüpleri, barlar ve diskoların da belirlenen şartlar ve kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Ancak son ve net karar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelge ile belli olacak.