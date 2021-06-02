EGM atama sonuçları 2021: Polis tayinleri açıklandı mı?

Tayin sonucu bekleyen binlerce polis, EGM atama sonuçlarına dair araştırmalarını sürdürüyor. EGM, atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki EGM atama sonucu nasıl öğrenilir?

Şark görevine gitmeyi bekleyen polisler, Eminyet Genel Müdürlüğü'nden tayin açıklamalarını bekliyordu.

Her yıl Mayıs ya da Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için emniyet personelini, polis tayinleri açıklandı mı sorusunu araştırıyor.

EGM, milyonların beklediği soruya yanıt verdi ve tayin açıklaması geldi. Binlerce polis, EGM atama sonuçları nasıl öğrenilir sorgulamaya başladı.

21.526 personelin atama ve tayin işlemleri tamamlandı. Peki EGM tayin sonucu nasıl öğrenilir? EGM atama sonuçları 2021...

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

EGM, milyonların beklediği soruya yanıt verdi ve tayin açıklaması geldi. Yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

-Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin,

-2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin,

-2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

-Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915), 2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.

EGM ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet tayin sonuçları, başvuruda bulunmuş olan polislerin cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilecek.

Aynı zamanda ataması yapılan personeller Pol-Net sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yaparak atama bilgisine ulaşabilmekte.