EGM polis alımı 2021: EGM 11bin 387 polis ve komiser yardımcısı alımları ne zaman?

EGM polis alımı 2021: EGM 11bin 387 polis ve komiser yardımcısı alımları ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı kararına ek yayınlanan atama iznine göre EGM, 11.837 komiser ve polis alımı yapacak. Peki EGM 2021 polis alımı ne zaman yapılacak?

Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izni 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek.

Bu gelişmenin akabinde polis olmak isteyen adaylar, EGM polis alımı ne zaman sorusunu gündeme taşıdı. Peki EGM polis alımı ne zaman yapılacak, detaylar neler? İşte merak edilenler..

EGM POLİS ALIMI NE ZAMAN 2021?

17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek.

2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağı, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığı belirtiliyor.

2021 yılı polislik başvuruları tarihi hakkında ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.