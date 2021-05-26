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- EGM trafik cezası sorgulama 2021: Trafik cezası nasıl öğrenilir?
EGM trafik cezası sorgulama 2021: Trafik cezası nasıl öğrenilir?
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 10:56
- Güncelleme : 26.05.2021 - 10:59
Trafik cezalarına indirim uygulanacağı haberinin ardından araç sahipleri, araçlarına kesilmiş bir cezanın varlığını nasıl kontrol edeceklerini merak ediyorlar.
Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden hem de E-Devlet sistemi üzerinden kontrol yapmak ve online ceza ödeme işlemini gerçekleştirmek mümkün.
Trafik cezası, trafikte sürücü ve yolcuların sağlığını göz önünde bulundurarak, motorlu taşıtların kural ihlallerini aza indirgemek amacıyla; farklı kurallara, farklı meblaların yansıtıldığı ceza uygulamasıdır.
Peki trafik cezası nasıl öğrenilir? İşte trafik cezası sorgulama işlemi detayları..
E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA
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e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) adresine giderek, sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.
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Kimlik Doğrulama Sistemi ekranı açılacaktır, bu bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirir. Bu kısımda adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr adresinin bulunduğundan ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.
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Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayarak, gerekli aşamalardan sonra giriş yapınız.
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Kullanacağınız hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Arama butonundan yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
EGM TRAFİK CEZASI SORGULAMA
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Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesini ziyaret ediniz. (egm.gov.tr)
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“Ceza ve Otopark Sorgulama” bağlantısını açarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgileri yazınız.
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Yapacağınız arama sonrasında son bir yıla ait trafik cezalarını göreceksiniz.
Trafik cezaları 3 ile 7 gün arasında e-Devlet’de, 7 gün içerisinde ise EGM’de görünür.