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    EGM trafik cezası sorgulama 2021: Trafik cezası nasıl öğrenilir?

    Trafik cezalarında indirim sağlanacağı haberinin ardından vatandaşlar trafik cezalarını sorgulamaya başladı. Peki trafik cezası nasıl öğrenilir? İşte EGM trafik cezası sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 10:59
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    EGM trafik cezası sorgulama 2021: Trafik cezası nasıl öğrenilir?

    Trafik cezalarına indirim uygulanacağı haberinin ardından araç sahipleri, araçlarına kesilmiş bir cezanın varlığını nasıl kontrol edeceklerini merak ediyorlar.

    Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden hem de E-Devlet sistemi üzerinden kontrol yapmak ve online ceza ödeme işlemini gerçekleştirmek mümkün.

    Trafik cezası, trafikte sürücü ve yolcuların sağlığını göz önünde bulundurarak, motorlu taşıtların kural ihlallerini aza indirgemek amacıyla; farklı kurallara, farklı meblaların yansıtıldığı ceza uygulamasıdır.

    Peki trafik cezası nasıl öğrenilir? İşte trafik cezası sorgulama işlemi detayları..

    E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA

    • e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) adresine giderek, sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

    • Kimlik Doğrulama Sistemi ekranı açılacaktır, bu bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirir. Bu kısımda adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr adresinin bulunduğundan ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

    • Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayarak, gerekli aşamalardan sonra giriş yapınız.

    • Kullanacağınız hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Arama butonundan yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

    EGM TRAFİK CEZASI SORGULAMA

    • Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesini ziyaret ediniz. (egm.gov.tr)

    • “Ceza ve Otopark Sorgulama” bağlantısını açarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgileri yazınız.

    • Yapacağınız arama sonrasında son bir yıla ait trafik cezalarını göreceksiniz.

    Trafik cezaları 3 ile 7 gün arasında e-Devlet’de, 7 gün içerisinde ise EGM’de görünür.

    EGM trafik cezası sorgulama 2021: Trafik cezası nasıl öğrenilir? #1

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