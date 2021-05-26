EGM trafik cezası sorgulama 2021: Trafik cezası nasıl öğrenilir?

Trafik cezalarında indirim sağlanacağı haberinin ardından vatandaşlar trafik cezalarını sorgulamaya başladı. Peki trafik cezası nasıl öğrenilir? İşte EGM trafik cezası sorgulama ekranı...

Trafik cezalarına indirim uygulanacağı haberinin ardından araç sahipleri, araçlarına kesilmiş bir cezanın varlığını nasıl kontrol edeceklerini merak ediyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden hem de E-Devlet sistemi üzerinden kontrol yapmak ve online ceza ödeme işlemini gerçekleştirmek mümkün.

Trafik cezası, trafikte sürücü ve yolcuların sağlığını göz önünde bulundurarak, motorlu taşıtların kural ihlallerini aza indirgemek amacıyla; farklı kurallara, farklı meblaların yansıtıldığı ceza uygulamasıdır.

Peki trafik cezası nasıl öğrenilir? İşte trafik cezası sorgulama işlemi detayları..

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA

e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) adresine giderek, sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

Kimlik Doğrulama Sistemi ekranı açılacaktır, bu bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirir. Bu kısımda adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr adresinin bulunduğundan ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayarak, gerekli aşamalardan sonra giriş yapınız.

Kullanacağınız hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Arama butonundan yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

EGM TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesini ziyaret ediniz. (egm.gov.tr)

“Ceza ve Otopark Sorgulama” bağlantısını açarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgileri yazınız.

Yapacağınız arama sonrasında son bir yıla ait trafik cezalarını göreceksiniz.

Trafik cezaları 3 ile 7 gün arasında e-Devlet’de, 7 gün içerisinde ise EGM’de görünür.