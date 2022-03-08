Egzoz muayene ücreti 2022: Egzoz muayenesi ne kadar, kaç TL?

Egzoz muayene ücreti 2022: Egzoz muayenesi ne kadar, kaç TL?

Egzoz emisyon ölçüm ve gecikme ücreti, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki egzoz muayene ücreti ne kadar, kaç TL? Egzoz emisyon ölçümü gecikme cezası ne kadar? İşte fiyatlar...

Araç muayene ücretleri ile birlikte periyodik olarak yaptırılması gereken egzoz emisyon muayene ücreti 2022 yılında arttı.

Trafikte seyir halinde olan araçların egzozlarından çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek ve zararlı etkilerin çevreye zarar vermemesi için egzoz gazı ölçümü yapılıyor.

Vatandaşlar, araçları için TÜVTÜRK istasyonlarında ya da yetkili olan merkezlerde egzoz emisyon muayene işlemlerini yaptırabiliyor.

Öte yandan egzoz mauyenesi gecikmesi durumunda, sürücülere ceza bedeli yansıtılıyor.

Peki egzoz muayene ücreti ne kadar 2022? Egzoz emisyon ölçümü kaç TL? Egzoz gazı muayene gecikirse ne olur, cezası ne kadar? İşte ayrıntılar...

EGZOZ MUAYENE ÜCRETİ KAÇ TL 2022?

2022 Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli K.D.V. Dahil: 110 TL (74 TL Bakanlık Payı, 36 TL İstasyon Payı)

Bunun yanı sıra egzoz gazı emisyon ölçümü için gereken belgeler:

Aracın tescil belgesi

Araç sahibinin nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaportu

EGZOZ MUAYENE GECİKME CEZASI 2022

2022 yılı için Egzoz muayenesi gecikme cezası 2.815 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca bu cezayı ilk 15 gün %25 indirimle ödeyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra muayene sonucunda standartların dışında bir ölçüm çıkarsa 5.633 TL cezaya maruz kalacaksınız.

Egzoz emisyon ölçümü ne kadar geçerli sorusunun cevabı ise aracın tipine göre değişiklik gösterir. Binek ve resmi araçlar 2 yılda bir, ticari araçlar ise her yıl bu ölçümü yaptırmalıdır.