Ehliyet affı çıkacak mı? 2022 ehliyet affı ne zaman çıkar?

Ehliyet affı çıkacak mı? 2022 ehliyet affı ne zaman çıkar?

Ehliyetlerini farklı sebeplerden dolayı kaptıran sürücüler sosyal medyada ehliyet affı çıkarılması için gündem oluşturuyor.

Çeşitli sebeplerden dolayı ehliyetini kaptıran binlerce vatandaş son zamanlarda sosyal medyada sık sık konu hakkında gündem oluşturuyor.Ehliyet affı çıkarılmasını isteyen sürücüler "EhliyetAffı" etiketiyle twitterda trendlere girdiler.

Vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında 'Ehliyet affı ne zaman çıkacak?', 'Ehliyet affı çıkacak mı?' gibi sorular yer alıyor.

Peki 2022 yılında ehliyet affı çıkarılacak mı ve konuyla alakalı resmi bir açıklama yapıldı mı?

2022 Ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı konusunda henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.Fakat 2022 yılı içerisinde ehliyet affının çıkarılması bekleniyor.

Ehliyeti geri almak için ne yapılması gerekir?

Ehliyetlerine el konan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine yada en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne, alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe vererek sürücü belgelerini geri alabilirler.