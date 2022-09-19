Petrol
89.53
-1.99%
Euro
18.3302
0.25%
Dolar
18.2974
0.23%
Altın
979.86
-0.37%
Borsa
3287
0.00%
Bitcoin
355.457
-3.79%
BTXN Coin
8.05
5.64%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Ehliyet affı çıkacak mı? 2022 ehliyet affı ne zaman çıkar?

    Ehliyetlerini farklı sebeplerden dolayı kaptıran sürücüler sosyal medyada ehliyet affı çıkarılması için gündem oluşturuyor.
    • 19.09.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ehliyet affı çıkacak mı? 2022 ehliyet affı ne zaman çıkar?

    Çeşitli sebeplerden dolayı ehliyetini kaptıran binlerce vatandaş son zamanlarda sosyal medyada sık sık konu hakkında gündem oluşturuyor.Ehliyet affı çıkarılmasını isteyen sürücüler  "EhliyetAffı" etiketiyle twitterda trendlere girdiler.

    Vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında 'Ehliyet affı ne zaman çıkacak?', 'Ehliyet affı çıkacak mı?' gibi sorular yer alıyor.

    Peki 2022 yılında ehliyet affı çıkarılacak mı ve konuyla alakalı resmi bir açıklama yapıldı mı?

    Ehliyet affı çıkacak mı? 2022 ehliyet affı ne zaman çıkar? #1

    2022 Ehliyet affı çıkacak mı?

    Ehliyet affı konusunda henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.Fakat 2022 yılı içerisinde ehliyet affının çıkarılması bekleniyor.

    Ehliyeti geri almak için ne yapılması gerekir?

    Ehliyetlerine el konan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine yada en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne, alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe vererek  sürücü belgelerini geri alabilirler.


    Mehmet Ağar kimdir
    Biyografi

    Mehmet Ağar kimdir

    Zeynep Bastık'ın boşanma gerekçesi
    Magazin

    Zeynep Bastık'ın boşanma gerekçesi

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir