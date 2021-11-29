Ehliyet harcı ne kadar oldu? A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harç ücretleri 2022

Ehliyet harcı ne kadar oldu? A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harç ücretleri 2022

Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 36,20 olarak belirlenirken bu rakam ehliyet harçlarına da yansıdı. Peki ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2022 A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harç ücretleri.

2022 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları, Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu.

Tebliğe göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı 2022 yılında yüzde 36,20 oldu.

Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak.

Bu noktada 2022 yılında ehliyet almayı düşünen vatandaşlar, ''2022 yılında ehliyet ücretleri ne kadar olacak?'' sorusunua yanıt aramaya başladı.

Peki, ehliyet harç ücreti ne kadar olacak? İşte A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harçları belli oldu mu? İşte 2022 ehliyet zammı ile ilgili detaylar...

2022 EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı, 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda ehliyet harçları bu oranda artış gösterecek.

2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından son şeklini almış olacak.

DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."