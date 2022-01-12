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- Ehliyet maliyeti 2022: Ehliyet harcı ne kadar, kaç TL oldu?
Ehliyet maliyeti 2022: Ehliyet harcı ne kadar, kaç TL oldu?
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 16:28
- Güncelleme : 12.01.2022 - 16:31
Trafiğe çıkmayı bekleyen binlerce aday, sınavlarda başarılı olduktan sonra ehliyetine kavuşmak için gün sayıyor.
Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylar, ehliyetlerini alabilmek için öncelikle randevu almak durumunda.
Daha sonra ise harç ödeme işlemini de tamamlayarak, sürücü belgelerini temin edebiliyorlar.
1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.
Ehliyetin maliyeti de merak konusu oldu.
Peki ehliyet randevusu nasıl alınır, 2022 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar...
EHLİYET HARCI NE KADAR 2022?
Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;
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A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL
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B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL
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B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2.203.70 TL
EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;
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Vergi dairelerine
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Anlaşmalı bankalara
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Gelir İdaresinin internet vergi dairesine
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Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine
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Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.
Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.
EHLİYET RANDEVUSUNDA GEREKEN BELGELER
Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı ve direksiyon sınavlarına girerek başarılı olduysanız online ehliyet randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.
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Kimlik belgesi
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Sürücü sertifikası (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor),
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Öğrenim belgesi,
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Sürücü sağlık raporu,
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Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (ödendi dekontu),
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1 adet biyometrik fotoğraf,
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Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan,
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Adli sicil belgesi