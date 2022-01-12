Ehliyet maliyeti 2022: Ehliyet harcı ne kadar, kaç TL oldu?

Ehliyet maliyeti 2022: Ehliyet harcı ne kadar, kaç TL oldu?

Sürücü adaylarının e-sınavdan ve direksiyon sınavından başarılı olması halinde ehliyetlerini alabilmek için randevu almaları ve harç ödemeleri gerekiyor. Peki 2022 ehliyet harcı ne kadar, kaç TL?

Trafiğe çıkmayı bekleyen binlerce aday, sınavlarda başarılı olduktan sonra ehliyetine kavuşmak için gün sayıyor.

Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylar, ehliyetlerini alabilmek için öncelikle randevu almak durumunda.

Daha sonra ise harç ödeme işlemini de tamamlayarak, sürücü belgelerini temin edebiliyorlar.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

Ehliyetin maliyeti de merak konusu oldu.

Peki ehliyet randevusu nasıl alınır, 2022 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

EHLİYET HARCI NE KADAR 2022?

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2.203.70 TL

EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;

Vergi dairelerine

Anlaşmalı bankalara

Gelir İdaresinin internet vergi dairesine

Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.

Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.

EHLİYET RANDEVUSUNDA GEREKEN BELGELER

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı ve direksiyon sınavlarına girerek başarılı olduysanız online ehliyet randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.