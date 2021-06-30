Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 MEB ehliyet e-sınav sonuç öğrenme ekranı

Belirli aralıklarla gerçekleştirilen ehliyet sınavlarına giren sürücü adayları, ehliyet e-sınav sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Peki ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli aralıklarla gerçekleştirilen ehliyet sınavları, koronavirüs pandemisi nedeniyle e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor.

Ehliyet almak isteyen adaylar, kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Burada kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kişiler bilgisayar üzerinden şıkları işaretliyor.

Sınav tamamlandıktan sonra bilgisayar üzerinden ''Sınavı bitir'' butonuna tıklandıktan sonra kişinin sınavı sona ermiş oluyor.

Ehliyetini bir an önce alıp araç kullanmak isteyen sürücü adayları, elektronik ehliyet sınavının hemen ardından sonuçlarını otomatik olarak öğrenebiliyor.

Peki, MEB e-Sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB ehliyet e-Sınav sonuç öğrenme ekranı...

MEB EHLİYET E-SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları, e-Sınav sonuç sorgulama sayfası olan ''esinav.meb.gov.tr'' adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday, TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor.

Her sorunun eşit puanda olduğu e-sınavda adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 70 alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçerken, 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyor.





EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz.

Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.

