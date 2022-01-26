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- Ehliyet yenileme son gün ne zaman 2022? Sayılı gün kaldı...
Ehliyet yenileme son gün ne zaman 2022? Sayılı gün kaldı...
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 13:42
2022 yılında vatandaşlar tarafından ehliyet yenileme hakkındaki detaylar araştırılıyor.
Ehliyet yenileme işlemi, 2 yıl önce başlatılan çipli kimlik kartlarına geçiş kapsamında yapılıyor. Çipli sisteme tamamen geçildiğinde ise eski ehliyet, kimlik ve pasaportlar kullanılamayacak.
Eski ehliyetini değiştirmeyenleri idari para cezası bekliyor olacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih netleşti.
Peki, ehliyet yenileme ne zaman sona erecek? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? İşte detaylar...
EHLİYET YENİLEME SON GÜN 2022
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." denildi.
Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. 31 Aralık tarihine kadar eski ehliyet kullanılabilir.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2022
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Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
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Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)
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Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
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Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
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2 adet biyometrik fotoğraf
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Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
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Adli Sicil Belgesi
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Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi