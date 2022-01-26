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Ehliyet yenileme son gün ne zaman 2022? Sayılı gün kaldı...

Ehliyet yenileme son gün ne zaman 2022? Sayılı gün kaldı...

Eski ehliyete sahip vatandaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Peki ehliyet yenileme ne zamana kadar yapılır, son gün ne zaman 2022? İşte yanıtı...