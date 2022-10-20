Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

2016 yılından önce alınan eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı. Peki eski tip ehliyetlerin yenileme süresi ne zaman bitecek? İşte o tarih..

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile uzatıldı.

Bu yıl sonunda eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi bitiyordu. Fakat yapılan açıklama ile bu sürenin uzatıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 2 yıl uzatıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi “… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.

Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."





Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlerin değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek olanların ödeyeceği ücret 15 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini kaybeden, çaldıran veya yenilemek isteyenlerin ödeyeceği ücret ise 345 TL'dir.



