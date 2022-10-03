Ehliyetimi geri almak için ne yapmalıyım? Ehliyet affı çıkacak mı 2022?

Ehliyetimi geri almak için ne yapmalıyım? Ehliyet affı çıkacak mı 2022?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan milyonlarca vatandaş, "Ehliyetimi geri almak için ne yapmalıyım? Ehliyet affı çıkacak mı 2022?" sorularını gündeme taşıdı.

Trafik kurallarına uymak hem kişinin hem de binlerce kişinin hayatını kurtaran bir durumdur. Ancak bazı vatandaşlar kurallara uymayı reddediyor.

Hem kendi hayatını hem de başka insanların hayatını riske atan bu kişiler için, trafik polisleri görev yapıyor.

Bu kişileri uyaran trafik polisleri, gerekli görmeleri halinde ehliyetlerine el koyabiliyor.

Ehliyetine el konulan ve kurallara uymadıkları için pişman olanlar ise sosyal mecralardan ehliyet affını talep ediyor.

Bu kapsamda da, "Ehliyetimi geri almak için ne yapmalıyım? Ehliyet affı çıkacak mı 2022?" soruları gündeme geliyor.

Peki, Ehliyetimi geri almak için ne yapmalıyım? Ehliyet affı çıkacak mı 2022? İşte yanıtı..

Ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affının bu yıl bitmeden çıkacağı söyleniyor. Ancak konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi. Ehliyet affı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizde okuyabilirsiniz.

Ehliyet nasıl geri alınır?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler, sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.