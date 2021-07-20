Eid Mubarak ne demek, anlamı nedir? Eid Mubarak kutlama mesajları 2021

Kurban Bayramı kutlamaları için tebrik mesajları paylaşanların ''Eid Mubarak'' etiketini kullanması nedeniyle Eid mubarak teriminin anlamı merak konusu oldu. Peki Eid Mubarak ne demek, anlamı nedir?

İslam alemi için oldukça önem arz eden zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı gelip çattı.

Bugün bayramın ilk günü olması nedeniyle bir yandan Kurban ibadeti yerine getirilirken bir yandan da bayram kutlamaları yapılıyor.

Kurban Bayramı kutlamaları için sosyal medyada tebrik mesajları paylaşan pek çok kişi, ''Eid Mubarak'' etiketini kullanıyor.

Birçok kişinin bayram mesajını "Eid Mubarak" etiketiyle paylaşması nedeniyle terimin anlamı merak ediliyor. Peki, Eid mubarak ne demek, anlamı nedir? İşte Eid Mubarak teriminin anlamı...

EİD MUBARAK NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Eid Mubarak veya Arapça bir terim olup ''kutsanmış bayram'' anlamına gelir. Terim, Arap Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası Müslümanlar bunu bayramda kullanmak için bir selamlama olarak kullanırlar.

Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.

EID MUBARAK ETİKETLİ MESAJLARDAN BAZILARI

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak

Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak

Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin. #EidMubarak

Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlara #EidMubarak

Ve biz her masum çocuğun yanına usulca bir hediye bırakıp 'Bayram sensin, umut sensin, hayat sensin çocuk' demek isterdik. #EidMubarak #HayırlıBayramlar

Şefkat, birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum. #EidMubarak