Ekim sıcakları tatilcilere yaradı

Ege sahillerini dolduran yerli ve yabancı turistler, tatilin tadını çıkardı. Otellerdeki doluluk oranı dikkat çekti.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilleri ve otelleri doldurdu.

Termometrelerin 37 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da vatandaşların tercihi, Kuşadası ve Didim sahilleri oldu.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Sahili, Kuştur Plajı, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da su parklarında eğlenmeyi tercih etti. Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

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ÇEŞME'DE OTELLER DOLU

İzmir'in Çeşme ilçesinde de turizm yoğunluğu devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çeşme'de, sahillerdeki görüntüler yazı aratmadı.

Otellerdeki doluluk oranının hafta içi yüzde 80, hafta sonu ise yüzde 100'ü bulduğu bildirildi.

PLAJDA HERKES MESAFELİ

Tatil için Çeşme'ye gelen Atıf Gönülşen, turizm sezonun devam ettiğini söyledi.

Havaların da çok iyi gittiğini anlatan Gönülşen, "Ekim ayına girmemize rağmen herkes burada. Koronavirüs tedbirleri gayet güzel uygulanıyor. Plaja girerken herkes mesafeli. İnşallah sonrasında da sıkıntı olmaz." dedi.