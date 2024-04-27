Ekiplerin zorlu mücadelesi: Ağrı'da kar kütlelerinin boyu dozerin boyunu aştı Ağrı'da Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için uğraşan ekipler, 5-6 metrelik kar kütlelerini yararak kendisine yol açımaya çalışıyor.

AA

Zorlu coğrafya ve arazi şartlarından dolayı kapalı bulunan bazı yolların açılması için ilkbaharın gelişiyle birlikte çalışmalar başladı.

Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 35 kilometrelik Balık Gölü yolunda yer yer 5-6 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ediyor.

Zorlu coğrafyada dozerle karla mücadele çalışması yürüten ekiplerin çalışması fotoğraflandı.

Yol kış boyunca ulaşıma kapalı

Zorlu arazi ve kış şartlarının yaşandığı Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava koşulları nedeniyle kış boyunca ulaşıma kapanıyor.

Köylerdeki vatandaşlar kışın merkeze göç ediyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar da sonbaharda göç edip kışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'daki köylerde geçiriyor.

Nisan ayı sonunda karla mücadele

Ekipler kar kalınlığının yer yer dozerin boyunu aştığı yolda çalışmalarını sürdürerek ilçeye bağlı son yerleşim yeri Adakent köyüne ulaşmak için karla mücadele çalışmasını nisan ayının sonlarında da devam ettiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)