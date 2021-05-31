Ekmeksiz doymam diyenlere: Fodula tarifi

Ekmeğin ekmekle tüketildiği nadir tariflerden biri olan Fodula, hem göze hem mideye hitap eden tadı ve sunumuyla sofralarda değişiklik arayanların imdadına yetişiyor. Peki Fodula nasıl yapılır?

Fodula, İzmir ve yöresine ait geleneksel bir yemektir. Özellikle Ramazan aylarında ve köy düğünlerinde tüketilen fodulanın geçmişi, 500 yıl öncesine dayanır.

Bayatlamış ekmeği değerlendirmek için geliştirilmiş bir yemek olduğu söylenir. Yapımında uzun süre mayalanmış, kabuğu kalın olan, yuvarlak, özel bir ekmek kullanılırdı. Bu ekmek bir - iki gün bekletildikten sonra hafif bayatladığında fodula için kullanılmaya hazır hale gelirdi.

Osmanlı Saray Mutfağı‘nın görkemli tariflerinden: Fodula. Bu ihtişamlı saray yemeği, özel davetleriniz için uygun bir seçim olacak.

Peki Fodula nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Fodula tarifi..

FODULA MALZEMELERİ

1 adet tam buğday ekmeği (yuvarlak)

400 gram dana kuşbaşı eti

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yemeklik doğranmış soğan

2 adet küp doğranmış havuç

1 su bardağı bezelye

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı rezene

1 çay kaşığı anason

2 su bardağı su

2 adet doğranmış domates

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı adaçayı

FODULA NASIL YAPILIR? FODULA TARİFİ