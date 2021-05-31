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- Ekmeksiz doymam diyenlere: Fodula tarifi
Ekmeksiz doymam diyenlere: Fodula tarifi
Ekmeğin ekmekle tüketildiği nadir tariflerden biri olan Fodula, hem göze hem mideye hitap eden tadı ve sunumuyla sofralarda değişiklik arayanların imdadına yetişiyor. Peki Fodula nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 13:44
Fodula, İzmir ve yöresine ait geleneksel bir yemektir. Özellikle Ramazan aylarında ve köy düğünlerinde tüketilen fodulanın geçmişi, 500 yıl öncesine dayanır.
Bayatlamış ekmeği değerlendirmek için geliştirilmiş bir yemek olduğu söylenir. Yapımında uzun süre mayalanmış, kabuğu kalın olan, yuvarlak, özel bir ekmek kullanılırdı. Bu ekmek bir - iki gün bekletildikten sonra hafif bayatladığında fodula için kullanılmaya hazır hale gelirdi.
Osmanlı Saray Mutfağı‘nın görkemli tariflerinden: Fodula. Bu ihtişamlı saray yemeği, özel davetleriniz için uygun bir seçim olacak.
Peki Fodula nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Fodula tarifi..
FODULA MALZEMELERİ
- 1 adet tam buğday ekmeği (yuvarlak)
- 400 gram dana kuşbaşı eti
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet yemeklik doğranmış soğan
- 2 adet küp doğranmış havuç
- 1 su bardağı bezelye
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı rezene
- 1 çay kaşığı anason
- 2 su bardağı su
- 2 adet doğranmış domates
Üzeri İçin:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı adaçayı
FODULA NASIL YAPILIR? FODULA TARİFİ
- Bir tencerede sıvı yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
- Ardından kuşbaşı etleri ekleyip, suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Havuç ve bezelyeleri ekleyip 2 dakika kadar bu şekilde kavurun.
- Tuz, rezene, anason, su ve doğranmış domatesleri de ekleyip, suyunu çekene kadar orta ateşte kontrollü olarak pişirin.
- Yuvarlak tam buğday ekmeğinin üzerini kapak olacak şekilde kesin ve ekmeğin içini alın.
- Suyunu çeken etli karışımı bu ekmeğin içerisine doldurun ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, adaçayı ile beraber kavurun.
- Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz ekmeğin kapağını kapatın ve ada çaylı tereyağını üzerine yayın.
- 175 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar fırında pişirdikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketebilirsiniz.