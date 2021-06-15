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Ekonomik lezzet. Tavuk köftesi tarifi

Ekonomik lezzet. Tavuk köftesi tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan tavuk köftesi tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Ekonomik ve lezzetli tavuk köfte nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?