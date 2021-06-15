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Ekonomik lezzet. Tavuk köftesi tarifi
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 13:55
Kanal D ekranlarının gelin-kayın valide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gün menüsü belli oldu.
Gelin adayları bugün tavuk köfte tarifi için kıyasıya mücadele verecek. Tavuk kıyması ve baharatlarla birleşen nefis lezzeti ve pratik tarifiyle tavuk köftesi sofralarınızı şenlendirecek.
Tarifi denemek için kolları sıvayan seyirciler, tavuk köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor.
İşte lezzetli ve ekonomik tavuk köftesi tarifi..
TAVUK KÖFTESİ MALZEMELERİ
- 600 gram kemiksiz tavuk göğsü (kıyma olarak çekilmiş)
- 1 adet kuru soğan
- 4 yemek kaşığı galeta unu ya da bayat ekmek içi
- 1 adet yumurta
- Çeyrek demet nane
- Çeyrek demet maydanoz
- Yarım tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
TAVUK KÖFTESİ TARİFİ
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Hazır olarak almadıysanız tavuk etini küçük küçük doğrayıp mutfak robotunda kıyma haline getirin.
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Karıştırma kabına aldığınız kıymaya yumurta, galeta unu, kimyon, kekik, tuz ve karabiberi ilave edin.
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Kuru soğanı rendeleyin.
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Nane, maydanoz ve kişnişi ince ince kıyıp köfte harcına katın.
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Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.
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Elinizi yağlayıp köfteye şekil verin. Köftelerinizi 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
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Tavayı güzelce ısıtıp köftelerin iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun!