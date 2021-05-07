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- Ekonomik ve lezzetli: Antep usulü alinazik kebabı tarifi
Ekonomik ve lezzetli: Antep usulü alinazik kebabı tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, alinazik kebabı yer aldı. İzleyiciler, alinazik tarifini araştırmaya başladı. İşte, Antep usulü alinazik kebabı tarifi..
- Haber Merkezi
- 07.05.2021 - 17:29
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, alinazik kebabı yer aldı.
Hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek olan alinazik kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden alinazik kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Herkesin çok sevdiği Antep usulü alinazik, altta çıtır çıtır tereyağlı pideleri, köz patlıcanı ve kıymasıyla en lezzetli kebap çeşitlerinden.
Peki alinazik kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Antep usulü alinazik kebabı tarifi...
ALİNAZİK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 adet közlenmiş bostan patlıcanı
- 300 gram kıyma
- 1 adet küp küp doğranmış soğan
- 2 adet ince doğranmış yeşil biber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz
- Karabiber
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 3 dilim küp şeklinde doğranmış pide
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Üzeri için:
- Maydanoz
ALİNAZİK NASIL YAPILIR? ANTEP USULÜ ALİNAZİK KEBABI TARİFİ
- Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin.
- Kabuklarını güzelce soyarak incecik doğrayın.
- Bir tavaya sıvı yağ ekleyin.
- Sırasıyla soğan, kıyma ve yeşil biberi ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun.
- Biber salçasını, tuzunu ve karabiberini ekleyip biraz daha kavurarak ocaktan alın.
- Közlenmiş patlıcanı süzme yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın.
- Bir tavada tereyağını kızdırın, toz kırmızı biber ekleyerek küp küp doğranmış pideleri biberli yağda iyice kızarana kadar çevirin.
- Tabağa önce pideleri, daha sonra yoğurtlu patlıcanı, en üste kıymalı harcı ekleyin.
- Üzerini süzme yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
- Sıcak servis edin. Afiyet olsun..