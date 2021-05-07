Ekonomik ve lezzetli: Antep usulü alinazik kebabı tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, alinazik kebabı yer aldı. İzleyiciler, alinazik tarifini araştırmaya başladı. İşte, Antep usulü alinazik kebabı tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, alinazik kebabı yer aldı.

Hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek olan alinazik kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden alinazik kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Herkesin çok sevdiği Antep usulü alinazik, altta çıtır çıtır tereyağlı pideleri, köz patlıcanı ve kıymasıyla en lezzetli kebap çeşitlerinden.

Peki alinazik kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Antep usulü alinazik kebabı tarifi...

ALİNAZİK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

300 gram kıyma

1 adet küp küp doğranmış soğan

2 adet ince doğranmış yeşil biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

3 dilim küp şeklinde doğranmış pide

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için:

Maydanoz

ALİNAZİK NASIL YAPILIR? ANTEP USULÜ ALİNAZİK KEBABI TARİFİ